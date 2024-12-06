Мощный инструмент: Гастроэнтеролог назвала продукт, замедляющий старение

Квашеная капуста — это не просто традиционное блюдо, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и замедления процессов старения. Об этом aif.ru рассказала Мария Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Пироговского университета.

«Квашеная капуста — это ферментированный продукт. В процессе ферментации в ней образуются хорошие бактерии. Поэтому, съедая их, мы насыщаем свой микробиом кишечника. Это приводит к уменьшению воспаления и стимуляции иммунной системы — она лучше защищает нас от вирусов» — говорит врач.

Квашеная капуста содержит множество полезных веществ. Индол-3-карбинол, присутствующий в ней, обладает детоксикационными и противовоспалительными свойствами, что способствует замедлению старения. Хотя точные дозировки индол-3-карбинола пока не определены, его регулярное потребление в составе капусты приносит пользу организму.

Клетчатка в квашеной капусте служит пищей для полезных бактерий кишечника, выводит, излишки холестерина и глюкозы. Рекомендуется употреблять пять порций клетчатки в день, чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы и замедлять старение.

Квашеная капуста также богата витамином С, который является мощным антиоксидантом, стимулирует выработку коллагена и поддерживает иммунную систему. Витамин К, содержащийся в капусте, необходим для нормальной свёртываемости крови и предотвращения кровотечений.

Несмотря на все преимущества, квашеную капусту не стоит употреблять бесконтрольно из-за содержания соли и уксуса. Людям с гипертонией, заболеваниями почек и другими хроническими недугами рекомендуется ограничиться 3-4 чайными ложками или одной порцией салата в неделю. Для тех, кто готовит капусту дома, можно уменьшить количество соли и сахара, а покупную капусту лучше промыть водой.

Важно помнить, что наличие уксуса в составе капусты говорит о том, что она не квашеная, а маринованная, что снижает её полезные свойства. Уксус убивает полезные бактерии и может негативно влиять на кишечный микробиом.