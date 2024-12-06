Джордж Мартин рассказал, как продвигается работа над книгой «Ветра зимы»

Джордж Р. Р. Мартин, автор культового цикла «Песнь льда и огня», на основе которого был снят сериал «Игра престолов», признался, что может так и не завершить шестую книгу серии — «Ветра зимы». Процесс написания затянулся на 13 лет, и многие фанаты уже смирились с тем, что финала может и не быть.

Автор признаётся, что его самого удивляет, как долго ведётся работа над книгой. Несмотря на это, писатель подчёркивает, что «Ветрами зимы» остаются для него приоритетом. «Многие уже пишут мои некрологи. Они говорят: „О, он никогда не закончит“. Может быть, они правы. Я не знаю. Но я ещё жив! Я чувствую себя довольно бодро», — делится Мартин в интервью The Hollywood Reporter.

Интересно, что «Ветра зимы» могут стать последней книгой цикла, так как судьба седьмой части, «Грёзы о весне», остаётся неизвестной даже для самого автора.

Сейчас Мартин активно работает над другими проектами по вселенной «Игры престолов». Разрабатываются семь спин-оффов для HBO и один фильм для Warner Bros. В 2025 году ожидается премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств» и нового сезона «Дома Дракона». Однако писатель выразил недовольство отклонениями от первоисточника в экранизациях. В частности, он публично раскритиковал второй сезон сериала «Дом дракона» за значительные изменения в сюжете.

Серия «Песнь льда и огня» начала своё существование в 1991 году и была задумана как трилогия. Сейчас она насчитывает пять опубликованных томов. Действие произведения происходит в вымышленном мире, напоминающем Европу Позднего Средневековья. Основные сюжетные линии связаны с борьбой за Железный Трон — престол Семи Королевств Вестероса.