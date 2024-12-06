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6 декабря, 17:31

В доме члена партии Саакашвили в Тбилиси нашли тайник с огнестрельным оружием

Сотрудники МВД Грузии обыскали дом, где жил член Дмитрий Чиковани — член оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую создал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Внутри был обнаружен тайник с целым арсеналом огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе министерства.

«При обыске квартиры [Чиковани] из специального тайника правоохранители изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированного огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику и карты памяти», — сказано в публикации.

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Ранее российская ФСБ пресекла деятельность подпольных продавцов оружия в 39 регионах страны с августа по сентябрь 2024 года. Всего было изъято 333 единицы огнестрельного оружия, как отечественного, так и зарубежного производства, свыше 290 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и свыше 633 патронов разного калибра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Юрий Лысенко
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