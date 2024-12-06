Эксперты объяснили необходимость регистрации владельцев каналов с 10 тыс. подписчиков

Сегодня, 6 ноября, прошло заседание Комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета Минцифры РФ. Участники встречи рассматривали меры по обеспечению прозрачности среди информационных распространителей, новый порядок регистрации владельцев каналов у которых более 10 000 подписчиков, защиту их персональной информации, а также будущие инициативы по регулированию блогосферы.

«В рамках направлений поддержки ИРИ контент в блогосфере занимает первое место по количеству проектов и второе место по бюджетам. Среди популярных тематик: наука, образование, история страны и регионов, внутренний туризм, воспитание детей. С 2020 года в проектах ИРИ приняли участие около 300 блогеров – 219 проектов. За четыре года количество проектов с участием блогеров выросло более чем в три раза – с 18 до 62», — рассказал в рамках заседания гендиректор АНО «ИРИ», председатель Общественного совета при Минцифры РФ Алексей Гореславский.

В ходе обсуждения регистрации владельцев каналов спикер отметил, что, согласно опросу Rambler&Co, 35% пользователей полагают, что обязательная регистрация затруднит блогерам создание контента. Он подчеркнул, что их целью является разъяснение обществу того, что закон не ограничивает авторов контента, а создает положительные условия для формирования безопасного и комфортного онлайн-пространства. Спикер добавил, что закон предлагает блогерам инструменты монетизации, отсутствующие на зарубежных платформах, а пользователям – защиту от мошенничества, дезинформации и фейков. Он также высказал мнение, что Общественный совет при Минцифры может стать площадкой для обсуждения этой темы с участием блогеров, представителей общественных организаций, отечественных бизнесов и регуляторов.

Далее слово взял сопредседатель комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский. Он отметил, что закон о регистрации блогеров с десятью тысячами и более подписчиков имеет важное значение для общества, бизнеса и государства. В частности, он указал на то, что в октябре 2024 года количество активных авторов в социальных медиа достигло 74,9 миллиона человек, которые опубликовали 1,8 миллиарда сообщений в Интернете, включая посты, репосты и комментарии. Он подчеркнул, что такое количество контента требует тщательного анализа.

Председатель правления РОЦИТ и заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин более подробно остановился на целях принятого закона. Он отметил, что принятый документ направлен на борьбу с основными угрозами в Сети, такими как мошенничество, дезинформация и экстремизм. Регистрация владельцев каналов, по его словам, предназначена для улучшения рекламного рынка. Она поможет защитить пользователей от анонимных каналов, которые распространяют ложную информацию или используются для преступной деятельности. Что касается рекламодателей, то благодаря регистрации у них появляется возможность понимать, с какими владельцами каналов стоит взаимодействовать, а с какими нет, чтобы не подорвать свою репутацию.

Свое одобрение государственной инициативе выразил заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он отметил, что инициатива, касающаяся регистрации авторов и владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч человек, является шагом в будущее, в котором прозрачность и ответственность становятся нормой. Сабитов подчеркнул, что в эпоху цифровых технологий такие меры не только актуальны, но и необходимы, так как создают условия для доверия пользователей к информации и позволяют авторам контента работать открыто и безопасно. Он добавил, что законопослушным владельцам каналов нечего опасаться, так как регистрация подтверждает их добросовестность и укрепляет доверие аудитории. В то же время, по его словам, те, кто противится этой инициативе, зачастую делают это из-за наличия чего-то скрытого, будь то противоправная деятельность, уклонение от налогов или распространение вредоносной информации.