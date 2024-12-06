Рябков: Планы «горячих голов» в НАТО ведут к лобовому столкновению ядерных стран

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, инициативы «горячих голов» в НАТО могут привести к прямому конфликту между ядерными державами. Как уточнил дипломат, Россия пытается донести до государств свои сигналы, чтобы их остановить.

«Стремимся вразумить и отрезвить те «горячие головы» в натовских столицах, которые вынашивают планы по наращиванию силового давления на Россию, чреватые скатыванием к лобовому вооруженному столкновению ядерных держав. Подобный подход ни в коей мере не умаляет нашей готовности и решимости защищать свои коренные интересы безопасности всеми доступными средствами», — приводит его слова kp.ru.