Рябков: Планы «горячих голов» в НАТО ведут к лобовому столкновению ядерных стран
По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, инициативы «горячих голов» в НАТО могут привести к прямому конфликту между ядерными державами. Как уточнил дипломат, Россия пытается донести до государств свои сигналы, чтобы их остановить.
«Стремимся вразумить и отрезвить те «горячие головы» в натовских столицах, которые вынашивают планы по наращиванию силового давления на Россию, чреватые скатыванием к лобовому вооруженному столкновению ядерных держав. Подобный подход ни в коей мере не умаляет нашей готовности и решимости защищать свои коренные интересы безопасности всеми доступными средствами», — приводит его слова kp.ru.
А ранее Life.ru рассказывал о том, как официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила своё мнение по поводу высказывания главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который предложил осуществлять превентивные удары по России в случае конфликта. Дипломат рекомендовала НАТО ознакомиться с ядерной доктриной после его заявлений о нападениях на РФ.
Донат Сорокин/ТАСС