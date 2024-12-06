Путин поручил создать в РФ систему для оказания бесплатной юридической помощи

Реализация проекта возложена на Министерство юстиции и Министерство цифрового развития. Руководителям ведомств предписано подготовить и представить доклад о выполнении задачи до 1 октября 2025 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия согласовали почти все спорные вопросы между собой. Лидер РФ пояснил, что есть некоторые экономические моменты, над которыми ещё предстоит работать, но целью всех предыдущих встреч было согласование спорных моментов. Глава государства выразил уверенность, что Москва и Минск добьются хороших результатов, ведь обе стороны нацелены на конструктивную работу.