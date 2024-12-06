Путин заявил о согласовании почти всех спорных вопросов между РФ и Белоруссией

Россия и Белоруссия согласовали почти все спорные вопросы между собой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

«На сегодняшний день, Александр Григорьевич [Лукашенко] это знает, коллеги это знают с обеих сторон, практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы», — подчеркнул Путин.

Лидер РФ пояснил, что есть некоторые экономические вопросы, над которыми ещё предстоит работать, но целью всех предыдущих встреч было согласование спорных моментов. Путин выразил уверенность, что Москва и Минск добьются хороших результатов, ведь обе стороны нацелены на конструктивную работу. Глава государства ещё раз указал, что вопросов, которые вызывали бы какую-либо неудовлетворённость у одной из сторон, сейчас просто не существует.

Также Путин поблагодарил Лукашенко за приглашение в Минск и тёплый приём. Президент отметил большую работу, которую проделали эксперты и правительства обеих стран для подготовки мероприятия, получившегося весьма результативным и успешным.