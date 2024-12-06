Путин заявил о согласовании почти всех спорных вопросов между РФ и Белоруссией
Россия и Белоруссия согласовали почти все спорные вопросы между собой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
«На сегодняшний день, Александр Григорьевич [Лукашенко] это знает, коллеги это знают с обеих сторон, практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы», — подчеркнул Путин.
Лидер РФ пояснил, что есть некоторые экономические вопросы, над которыми ещё предстоит работать, но целью всех предыдущих встреч было согласование спорных моментов. Путин выразил уверенность, что Москва и Минск добьются хороших результатов, ведь обе стороны нацелены на конструктивную работу. Глава государства ещё раз указал, что вопросов, которые вызывали бы какую-либо неудовлетворённость у одной из сторон, сейчас просто не существует.
Также Путин поблагодарил Лукашенко за приглашение в Минск и тёплый приём. Президент отметил большую работу, которую проделали эксперты и правительства обеих стран для подготовки мероприятия, получившегося весьма результативным и успешным.
Напомним, что Владимир Путин сегодня прилетел в Минск и встретился с Александром Лукашенко во Дворце независимости. Это последняя зарубежная поездкой президента России в уходящем году, но не последняя встреча с Лукашенко. В столице Белоруссии стороны подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Они определяют взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, а также по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы СГ. Также главы государств подписали межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства. Сегодняшнее заседание Высшего госсовета СГ было посвящено 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Life.ru