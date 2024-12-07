Россиянина задержали в Нидерландах по подозрению в краже коммерческой тайны
В Нидерландах задержан россиянин, работающий в местной компании по производству литографического оборудования. Его подозревают в краже коммерческой тайны, сообщает Nieuwsuur.
По информации издания, задержанным является 43-летний российский инженер, чьё имя не раскрывается. Мужчина был арестован в Нидерландах, и в понедельник в Роттердаме состоятся предварительные слушания, на которых будет решаться вопрос о мере пресечения.
Фигурант подозревается в краже документов, содержащих руководство по созданию микросхем, принадлежащие компаниям ASML и Mapper Lithography. Эти материалы он, как утверждается, передавал в Россию, нарушая санкции, действующие в ЕС.
Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов Марьолейн Фабер издала запрет на въезд гражданина РФ в страну на срок 20 лет.
Ранее польская полиция заявила о задержании «криптокороля» из РФ по запросу Минюста США. Сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР) Польши схватили в Варшаве россиянина Дмитрия В. Его обвиняют в совершении финансовых махинаций и отмывании средств.
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