Life.ru выяснил, о каких опасных заболеваниях говорят мурашки без причины

Мурашки, или парестезии, могут появляться на коже в результате внешних воздействий, таких как холод, прикосновения или давление, а также из-за сильных эмоций. Эти ощущения связаны с активизацией областей мозга, отвечающих за эмоциональные реакции, например, при прослушивании музыки.

Однако когда мурашки возникают без видимой причины, это может свидетельствовать о проблемах с нервной системой, предупредила в беседе с Life.ru врач-дерматолог Александра Филёва. По словам специалиста, появление парестезий, сопровождающееся болью, слабостью в конечностях или утратой чувствительности, является тревожным симптомом.

К заболеваниям, которые могут вызывать мурашки, относятся полинейропатия — одновременное повреждение нескольких нервов, вызванное сахарным диабетом, мононевропатия — повреждение одного периферического нерва, например, вследствие травмы или сдавливания, радикулопатия — сдавление нервных корешков в позвоночнике, туннельный синдром — сдавление нервов в узких анатомических каналах, и демиелинизирующие заболевания, разрушающие миелиновую оболочку нервов. Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Эксперт подчеркнула, что для точного определения причины мурашек необходимо обратиться к неврологу, который проведёт осмотр и назначит дополнительные исследования, такие как электромиография, УЗИ и анализы крови для выявления метаболических нарушений.