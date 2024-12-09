Life.ru выяснил, о каких опасных заболеваниях говорят мурашки без причины
Врач Филёва: Появление мурашек без причины говорит о проблемах с нервами
Мурашки без причины свидетельствуют о проблемах с нервами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Rous
Мурашки, или парестезии, могут появляться на коже в результате внешних воздействий, таких как холод, прикосновения или давление, а также из-за сильных эмоций. Эти ощущения связаны с активизацией областей мозга, отвечающих за эмоциональные реакции, например, при прослушивании музыки.
Однако когда мурашки возникают без видимой причины, это может свидетельствовать о проблемах с нервной системой, предупредила в беседе с Life.ru врач-дерматолог Александра Филёва. По словам специалиста, появление парестезий, сопровождающееся болью, слабостью в конечностях или утратой чувствительности, является тревожным симптомом.
К заболеваниям, которые могут вызывать мурашки, относятся полинейропатия — одновременное повреждение нескольких нервов, вызванное сахарным диабетом, мононевропатия — повреждение одного периферического нерва, например, вследствие травмы или сдавливания, радикулопатия — сдавление нервных корешков в позвоночнике, туннельный синдром — сдавление нервов в узких анатомических каналах, и демиелинизирующие заболевания, разрушающие миелиновую оболочку нервов.
Эксперт подчеркнула, что для точного определения причины мурашек необходимо обратиться к неврологу, который проведёт осмотр и назначит дополнительные исследования, такие как электромиография, УЗИ и анализы крови для выявления метаболических нарушений.
Ранее врач объяснил, как определить температуру тела без градусника. Если вы знаете свой обычный пульс в состоянии покоя, то можете использовать его для диагностики. При подозрении на жар посчитайте удары: увеличение на 10–15 ударов в минуту может свидетельствовать о повышении температуры. Например, если ваш нормальный пульс 70–75 ударов, а в период простуды он составляет 85–90, это может указывать на субфебрильную температуру в пределах 37,0–37,9 градусов.