Суд прекратил дело о попытке Трампа удержать власть в 2021 году
Федеральный суд столичного округа Колумбия прекратил дело о попытке избранного президента США Дональда Трампа удержать власть в 2021 году. Соответствующее уведомление появилось в электронной базе.
Судья Таня Чаткэн отметила, что решила удовлетворить «ходатайство правительства [США] от 25 ноября о прекращении дела». При этом у прокуроров будет возможность вновь выдвинуть обвинения после того, как закончится второй президентский срок Трампа.
Напомним, 25 ноября Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа после ходатайства спецпрокурора Джека Смита. Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун назвал это решение «главной победой для верховенства права».