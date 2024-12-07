Суд прекратил дело о попытке Трампа удержать власть в 2021 году

Федеральный суд столичного округа Колумбия прекратил дело о попытке избранного президента США Дональда Трампа удержать власть в 2021 году. Соответствующее уведомление появилось в электронной базе.

Судья Таня Чаткэн отметила, что решила удовлетворить «ходатайство правительства [США] от 25 ноября о прекращении дела». При этом у прокуроров будет возможность вновь выдвинуть обвинения после того, как закончится второй президентский срок Трампа.