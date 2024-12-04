Трамп просит суд закрыть его дело о выплатах порноактрисе
Трамп требует закрыть дело о выплатах актрисе после помилования сына Байдена
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Адвокаты избранного американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство об отмене обвинительного приговора, ссылаясь на недавнее заявление президента Джо Байдена при помиловании его сына Хантера. Об этом сообщает NBC News.
В своём заявлении защитники избранного президента Тодд Бланш и Эмиль Бов подчеркнули, что обвинения основаны на «беспрецедентной и дефектной юридической теории», которая угрожает работе федерального правительства. Они также отметили, что расследование, начатое в 2018 году, не может быть возобновлено после окончания президентского срока Трампа.
Адвокаты считают, что уголовное преследование подрывает баланс власти в стране и обостряет политические конфликты. Они призвали судью прекратить дело «в интересах справедливости», подчёркивая вклад Трампа в развитие страны и его «выдающееся служение нации». Прокуратура Манхэттена должна предоставить свой ответ до 9 декабря.
Напомним, 4 апреля Трамп был официально обвинён в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменили проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк и был арестован, а через два часа отпущен. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы. 31 мая жюри присяжных признало его виновным по всем 34 пунктам обвинения. Позже стало известно, что вынесение приговора Трампу по делу о выплатах порноактрисе отложено.