Трамп просит суд закрыть его дело о выплатах порноактрисе

Адвокаты избранного американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство об отмене обвинительного приговора, ссылаясь на недавнее заявление президента Джо Байдена при помиловании его сына Хантера. Об этом сообщает NBC News.

В своём заявлении защитники избранного президента Тодд Бланш и Эмиль Бов подчеркнули, что обвинения основаны на «беспрецедентной и дефектной юридической теории», которая угрожает работе федерального правительства. Они также отметили, что расследование, начатое в 2018 году, не может быть возобновлено после окончания президентского срока Трампа.