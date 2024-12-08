Эффект Зейгарник в действии: Психолог объяснил тягу закрыть все долги до Нового года

Один из моих клиентов приходил, чтобы остановить переживания после своей студенческой поездки автостопом по Европе. Попутчики оказались очень крутыми и пригласили его сняться в фильме для взрослых в Будапеште, куда они все вместе ехали. Парень согласился, но по дороге они застряли в другом городе из-за поломки машины и так и не добрались до съёмок. Их не стали ждать и выбрали актёров из местных. Уже больше 10 лет он не может забыть, что его пах мог быть на обложке видео и тот упущенный случай, потому что незавершённое дело продолжает беспокоить его. Вот вам и эффект Зейгарник в действии.