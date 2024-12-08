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8 декабря, 04:00

Эффект Зейгарник в действии: Психолог объяснил тягу закрыть все долги до Нового года

Психолог Самбурский: Незавершённые задачи остаются в памяти и вызывают стресс

Незавершённые задачи остаются в памяти и вызывают стресс. Обложка © freepik / wayhomestudio

Незавершённые задачи остаются в памяти и вызывают стресс. Обложка © freepik / wayhomestudio

С наступлением декабря у большинства людей появляется стремление завершить все дела до Нового года. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru рассказал, что это желание связано с так называемым эффектом Зейгарник.

По словам специалиста, незавершённые задачи не только остаются в памяти, но и вызывают стресс. Именно поэтому многие пытаются решить вопросы перед наступлением праздников.

Один из моих клиентов приходил, чтобы остановить переживания после своей студенческой поездки автостопом по Европе. Попутчики оказались очень крутыми и пригласили его сняться в фильме для взрослых в Будапеште, куда они все вместе ехали. Парень согласился, но по дороге они застряли в другом городе из-за поломки машины и так и не добрались до съёмок. Их не стали ждать и выбрали актёров из местных. Уже больше 10 лет он не может забыть, что его пах мог быть на обложке видео и тот упущенный случай, потому что незавершённое дело продолжает беспокоить его. Вот вам и эффект Зейгарник в действии.

Станислав Самбурский

Клинический психолог

Один из моих клиентов приходил, чтобы остановить переживания после своей студенческой поездки автостопом по Европе. Попутчики оказались очень крутыми и пригласили его сняться в фильме для взрослых в Будапеште, куда они все вместе ехали. Парень согласился, но по дороге они застряли в другом городе из-за поломки машины и так и не добрались до съёмок. Их не стали ждать и выбрали актёров из местных. Уже больше 10 лет он не может забыть, что его пах мог быть на обложке видео и тот упущенный случай, потому что незавершённое дело продолжает беспокоить его. Вот вам и эффект Зейгарник в действии.
Один из моих клиентов приходил, чтобы остановить переживания после своей студенческой поездки автостопом по Европе. Попутчики оказались очень крутыми и пригласили его сняться в фильме для взрослых в Будапеште, куда они все вместе ехали. Парень согласился, но по дороге они застряли в другом городе из-за поломки машины и так и не добрались до съёмок. Их не стали ждать и выбрали актёров из местных. Уже больше 10 лет он не может забыть, что его пах мог быть на обложке видео и тот упущенный случай, потому что незавершённое дело продолжает беспокоить его. Вот вам и эффект Зейгарник в действии.

Ещё одним важным моментом является желание людей рассчитаться с долгами перед Новым годом. Многие испытывают тревогу из-за регулярных платежей по кредитам и ипотекам, которые занимают значительную часть бюджета, отмечает специалист.

Люди стремятся начать новый год с чистого листа, избавившись от финансового стресса. Этот процесс связан с «эффектом Нового года», который в психологии описывается как феномен, когда важные события воспринимаются как возможность начать жизнь заново и поставить перед собой новые цели.

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Ранее психолог рассказала, где найти ясные дни зимой и избежать депрессии. Специалист подчеркнула важность нормализации сна, который должен длиться от 7 до 8 часов в сутки. Лучше ложиться и вставать в одно и то же время, а также избегать использования гаджетов за час до сна. Прогулки на свежем воздухе даже в холодную погоду также играют важную роль в поддержании хорошего настроения зимой.

Ольга Годуненко
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