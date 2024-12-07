В Воронеже уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит в Воронеже. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА был обнаружен и уничтожен в Воронеже», — написал чиновник, отметив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки БПЛА в регионе, действовавшая почти три часа, отменена.
Ранее Life.ru писал о работе сил ПВО в Астраханской и Белгородской областях. Там были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.
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