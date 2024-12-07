«Орешник» (ракета)
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Регион
7 декабря, 03:16

В Воронеже уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит в Воронеже. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА был обнаружен и уничтожен в Воронеже», — написал чиновник, отметив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА в регионе, действовавшая почти три часа, отменена.

Силы ПВО сбили 33 беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО сбили 33 беспилотника над российскими регионами

Ранее Life.ru писал о работе сил ПВО в Астраханской и Белгородской областях. Там были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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