В Воронеже уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит в Воронеже. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА был обнаружен и уничтожен в Воронеже», — написал чиновник, отметив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА в регионе, действовавшая почти три часа, отменена.