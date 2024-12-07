Трамп позвонил Байдену ради одной фразы

Готовящийся вступить в должность президента США Дональд Трамп позвонил уходящему американскому лидеру Джо Байдену на прошлой неделе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Два человека, знакомые с разговором, сообщили, что Трамп позвонил Байдену, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения», — сказано в публикации.

Авторы добавили, что их беседа не была богата заявлениями и довольно быстро закончилась.