Трамп позвонил Байдену ради одной фразы
Трамп по телефону поздравил Байдена с Днём благодарения
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia / Michael Stokes, Wikipedia / Max Goldberg
Готовящийся вступить в должность президента США Дональд Трамп позвонил уходящему американскому лидеру Джо Байдену на прошлой неделе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Два человека, знакомые с разговором, сообщили, что Трамп позвонил Байдену, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения», — сказано в публикации.
Авторы добавили, что их беседа не была богата заявлениями и довольно быстро закончилась.
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