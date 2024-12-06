Пригласил «старшего брата» домой: Лукашенко по-свойски предложил Путину погостить у него
Лукашенко позвал Путина к себе домой после переговоров во Дворце Независимости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину продолжить общение в домашней обстановке после многочасовых переговоров во Дворце Независимости. Об этом сообщили журналисты пресс-пула лидера соседней республики.
«Первый (Лукашенко — Прим. Life.ru) пригласил «старшего брата» (Путина — Прим. Life.ru) домой», — сказано в заявлении.
Путин прибыл в Минск с рабочим визитом 6 декабря, встретившись с Лукашенко. Политики обсудили крепкие отношения двух стран на фоне внешнего давления, а также подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзом государстве. В ходе переговоров президент Белоруссии также попросил коллегу разместить на территории страны ракетный комплекс «Орешник».