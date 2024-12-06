«Орешник» (ракета)
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6 декабря, 20:01

Пригласил «старшего брата» домой: Лукашенко по-свойски предложил Путину погостить у него

Лукашенко позвал Путина к себе домой после переговоров во Дворце Независимости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину продолжить общение в домашней обстановке после многочасовых переговоров во Дворце Независимости. Об этом сообщили журналисты пресс-пула лидера соседней республики.

«Первый (Лукашенко — Прим. Life.ru) пригласил «старшего брата» (Путина — Прим. Life.ru) домой», — сказано в заявлении.

Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии
Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Путин прибыл в Минск с рабочим визитом 6 декабря, встретившись с Лукашенко. Политики обсудили крепкие отношения двух стран на фоне внешнего давления, а также подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзом государстве. В ходе переговоров президент Белоруссии также попросил коллегу разместить на территории страны ракетный комплекс «Орешник».

Илья Пушкарев
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