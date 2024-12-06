Лукашенко: Россия и Белоруссия вместе стали сильнее, несмотря на давление

Россия и Белоруссия не просто выстояли перед мощным внешним давлением, но и стали сильнее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске, посвящённом 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Глава республики отметил, что объём ВВП России и Белоруссии вырос в 2,5 раза с 1999 года. В 2024 году ожидается около 60 миллиардов долларов, в прошлом было $55 млрд.

«Россия и Белоруссия будут реализовывать самодостаточную экономическую политику, а также координировать друг друга в промышленной политике, продовольственной безопасности, энергетической отрасли и технологическом суверенитете», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он добавил, что необходимо устранить некие препятствия в торговле, ведь пока реализовано только 27 импортозамещающих проектов. Особую тему в диалоге двух стран занимает обеспечение равных прав граждан государств, отсутствие ограничений на перемещение, охрана труда и признание трудового стажа, а также оказание медицинской помощи.

В ходе своего выступления Лукашенко также отметил, что Белоруссия лидирует по привлекательности туристических поездок среди россиян. Президент республики предложил продлить до Минска высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Подписание Договора о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года стало фундаментальным шагом, который позволил с юридической и политической точек зрения продолжить интеграцию. 13 декабря его подавляющим большинством ратифицировала Госдума. Владимир Путин тогда отмечал, что странам предстоит провести большую работу по созданию реальных механизмов интеграции — «единого экономического пространства, единой таможенной территории, общего бюджета и согласованной политики в международных и оборонных делах, в социальной и культурной областях».