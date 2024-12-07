Синоптик предупредил москвичей о снежных выходных

На выходных в Москве будет снежная погода с температурой от 0 до минус 3 градусов. Об этом сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневные температуры в субботу составят минус 1 — минус 3 градуса в послеполуденные часы, по области — до минус 6 и пойдёт заметный снег. В ночь на воскресенье в столице ожидается минус 1 — минус 3, по области — до минус 6 градусов, а днем — уже 0 — минус 2, в центре — до плюс 1 градуса, по области — до минус 4», — утверждает специалист.

Он добавил, что в выходные в столице ожидается обычный и мокрый снег. К понедельнику, по его словам, выпадет от 5 до 10 мм, а в некоторых местах до 15 мм. Метеоролог также отметил, что из-за отрицательных температур в последние несколько дней на реках Центрального федерального округа начали появляться забереги.

«На большинстве рек Московской области температура уже становится отрицательной — от 0 до минус 2 градусов. Будет отмечаться незначительный спад уровня воды в ближайшие дни, и ледовые явления будут продолжать развиваться», — заключил метеоролог.