Российский айтишник сбежал из рабства в Мьянме
Mash: Российский айтишник попал в рабство в Мьянме и сбежал, устроив бунт
Россиянин Вадим П. устроил бунт и сбежал из рабства в Мьянме. Обложка © Telegram / Mash
Российский IT-специалист попал в рабство в Мьянме и был вынужден разводить на деньги своих соотечественников. Парень не смог отказаться от «прекрасного» предложения китайского бизнесмена, работал за еду и в итоге устроил бунт.
Россиянин помог выбраться из рабства остальным людям — гражданам Шри-Ланки. Обложка © Telegram / Mash
Необычную историю российского айтишника рассказал Mash. Вадим П. родился в Чите, а потом жил в Благовещенске. Летом ему предложили хорошую работу, но удалённый вариант рассматривать не собирались и попросили его приехать в офис в Мьянме. Долго думать Вадим не стал и улетел на запад Индокитая.
По приезде у айтишника забрали паспорт и отправили в «офис». Парень работал по 20 часов в день шесть месяцев подряд. Оплату получал едой и разводил россиян. За время своей карьеры Вадим познакомился с другими рабами — гражданами Шри-Ланки. В один из дней они начали разрабатывать план побега.
Вадим и десятки его друзей по несчастью устроили бунт и смогли позвонить в посольство Шри-Ланки. Дипмиссию они предупредили о своих намерениях, чтобы их не расстреляли во время пересечения границы. Затем рабы сбежали и добрались до Таиланда. Там их уже ждали пограничники на грузовиках, чтобы оказать необходимую помощь. Сейчас Вадим находится в Бангкоке и ждёт дня, когда отправится домой.
Ранее Life.ru рассказал, что в Ростовской области полицейские освободили 18 человек, которых насильно удерживали в трудовом рабстве. Люди вынуждены были работать в полях за еду. На месте у всех отбирали деньги и мобильные телефоны, а за попытки побега полагались жестокие наказания. Оплата труда сводилась к похлёбке. Фермером, управлявшим этой системой рабства, оказался 44-летний Радж Лиманский, находившийся в федеральном розыске и несколько раз сбегавший из психиатрической больницы.