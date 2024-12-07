Российский айтишник сбежал из рабства в Мьянме

Российский IT-специалист попал в рабство в Мьянме и был вынужден разводить на деньги своих соотечественников. Парень не смог отказаться от «‎прекрасного» предложения китайского бизнесмена, работал за еду и в итоге устроил бунт.

Россиянин помог выбраться из рабства остальным людям — гражданам Шри-Ланки. Обложка © Telegram / Mash

Необычную историю российского айтишника рассказал Mash. Вадим П. родился в Чите, а потом жил в Благовещенске. Летом ему предложили хорошую работу, но удалённый вариант рассматривать не собирались и попросили его приехать в офис в Мьянме. Долго думать Вадим не стал и улетел на запад Индокитая.

По приезде у айтишника забрали паспорт и отправили в «офис». Парень работал по 20 часов в день шесть месяцев подряд. Оплату получал едой и разводил россиян. За время своей карьеры Вадим познакомился с другими рабами — гражданами Шри-Ланки. В один из дней они начали разрабатывать план побега.