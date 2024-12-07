В офисном здании в Челябинске объявили срочную эвакуацию из-за утечки ртути

В двухэтажном офисном здании в центре Челябинска пришлось провести эвакуацию сотрудников, когда в подвале здания была внезапно обнаружена ртуть. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба области области.

Найденную ртуть кладут в специальный контейнер. Видео © Поисково-спасательная служба Челябинской области

Сотрудники убирались в подвале здания и случайно наткнулись на лежащие на земле шарики с металлическим блеском. После этого были найдены разбитые стеклянные колбы. Было решено звать спасателей и выводить из здания всех людей.

«По прибытию спасатели произвели разведку, в ходе которой обнаружили три металлических баллона, общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Несколько разбитых ёмкостей из стекла и стали причиной ЧП», – рассказали в службе.

Более двух часов специалисты просидели в помещении, собирая с земли ртуть. Всего было собрано около килограмма. Далее помещение проветрили и нанесли на поверхности нейтрализующий состав. Ëмкости с ртутью были отправлены на утилизацию.

Спасатели собирают ртуть. Фото © Поисково-спасательная служба Челябинской области

В спасательной службе рассказали, что ртуть была найдена случайно, а организации, находящиеся в здании, никак не используют её в своей деятельности.