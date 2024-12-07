В Петербурге отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу и взялся за её младшую сестру
В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего мужчину, которое обвиняют в изнасиловании своей 12-летней падчерицы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник.
В отделение полиции Выборгского района 5 декабря заявила работница школы, куда ходит девочка. Она во время беседы с 11-летней ученицей узнала, что в отношении девочки и её сестры мужчина совершал противоправные действия. По рассказу школьницы, 40-летний отчим совершил насильственные действия сексуального характера в отношении неё в квартире в Парголово. Девочка проговорилась также, что мужчина изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летней сестры.
Негодяя уже задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали произошедшего.
Ранее в Красноярске мужик «наелся» наркотиков и зашёл в подъезд за 9-летней девочкой, после чего изнасиловал её у неё дома, накачав жертву веществами. Он попал к ней в квартиру, попросив у школьницы воды. Девочка не стала отказывать.
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