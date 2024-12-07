Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава назначенной украинскими властями администрации города Роман Мрочко. Какой конкретно объект пострадал — неизвестно.
«Был повреждён объект критической инфраструктуры», — написал он.
Также сообщается, что ночью в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских войск, была объявлена воздушная тревога.
Ранее объект критической инфраструктуры был повреждён в Сумской области. Также удар пришёлся на три предприятия. При этом, информации, какие именно объекты пострадали в результате ударов, нет.
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