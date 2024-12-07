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7 декабря, 08:20

В Госдуме рассказали о преимуществах малого и среднего бизнеса

Депутат Дёмин: Малый и средний бизнес быстрее адаптируются к изменениям на рынке

Главное преимущество малого и среднего бизнеса в более быстрой адаптации ко всем изменениям на рынке. Об этом заявил РИА «ФедералПресс» глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) Александр Дёмин на Международной неделе бизнеса в Уфе.

«Он стоит в авангарде изменений как с точки зрения внедрения информационных технологий, так и адаптации к среде», — отметил депутат.

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Он также акцентировал внимание на изменениях в налоговом законодательстве, которые увеличивают нагрузку на предприятия с оборотом более 60 млн рублей. Для бизнеса с оборотом от 200 до 450 млн рублей предусмотрена повышенная ставка по упрощённой системе налогообложения. По результатам следующего года станет понятно, насколько такая нагрузка является посильной для малого и среднего бизнеса, подчеркнул Дёмин.

Депутат добавил, что в текущей экономической ситуации бизнесу надо вкладываться в повышение производительности труда. Это, по его мнению, позволит сократить издержки от высокой процентной ставки по кредитам и новой налоговой нагрузки.

Ранее стало известно, что 43% молодёжи хотят заниматься предпринимательством в своих регионах. По опыту прошлых лет они понимают, что специфику и потребности местного населения. Молодые россияне отдают предпочтение простым и эффективным бизнес-моделям. На первом месте стоит сфера торговли и услуг.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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