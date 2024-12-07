В Госдуме рассказали о преимуществах малого и среднего бизнеса

Главное преимущество малого и среднего бизнеса в более быстрой адаптации ко всем изменениям на рынке. Об этом заявил РИА «ФедералПресс» глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) Александр Дёмин на Международной неделе бизнеса в Уфе.

«Он стоит в авангарде изменений как с точки зрения внедрения информационных технологий, так и адаптации к среде», — отметил депутат.

Он также акцентировал внимание на изменениях в налоговом законодательстве, которые увеличивают нагрузку на предприятия с оборотом более 60 млн рублей. Для бизнеса с оборотом от 200 до 450 млн рублей предусмотрена повышенная ставка по упрощённой системе налогообложения. По результатам следующего года станет понятно, насколько такая нагрузка является посильной для малого и среднего бизнеса, подчеркнул Дёмин.

Депутат добавил, что в текущей экономической ситуации бизнесу надо вкладываться в повышение производительности труда. Это, по его мнению, позволит сократить издержки от высокой процентной ставки по кредитам и новой налоговой нагрузки.