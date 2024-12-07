Силуанов рассказал Юнашеву, как часто его спрашивают про доллар
Министр финансов России Антон Сиуланов заявил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что хотел бы реже слышать вопросы о долларе. Ответ главы ведомства он опубликовал у себя в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Силуанов – о долларе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Глава Минфина заявил, что частота появления вопросов о долларе зависит от волатильности, но признался, что хотел бы слышать их как можно реже.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогнозировать, как поведут себя курсы валют, сейчас очень сложно, но в показателях российского рубля наблюдаются положительные сдвиги. По словам главы Минфина, динамика восстанавливается.
Telegram / Юнашев LIVE