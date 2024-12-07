Силуанов рассказал Юнашеву, как часто его спрашивают про доллар

Министр финансов России Антон Сиуланов заявил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что хотел бы реже слышать вопросы о долларе. Ответ главы ведомства он опубликовал у себя в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Силуанов – о долларе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Глава Минфина заявил, что частота появления вопросов о долларе зависит от волатильности, но признался, что хотел бы слышать их как можно реже.