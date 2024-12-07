В России требуют запретить популярный у детей Roblox из-за извращенцев и аферистов

В России требуют запретить популярную детскую игру Roblox уже второй раз за три месяца. Всё из-за роста преступлений и ситуаций, связанных с «игрушкой», пишет SHOT. В Роскомнадзор обратились глава общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская и её коллеги.

Проанализировав содержимое игры, активисты пришли к выводу, что в ней есть целый ряд рисков для детей от 3 до 15 лет. Например, из-за возможности внутренних покупок можно бесконтрольно списывать огромные суммы денег с карточек родителей. К тому же можно познакомиться с незнакомыми людьми, намерения которых могут быть совсем недобрыми. Среди других рисков: игровая зависимость, контент с насилием и нецензурной лексикой.

Общественники отмечают, что в случае надлежащего родительского контроля риски минимальны, но обеспечить его постоянно невозможно. Вопросы есть и к разработчикам, которые недостаточно внимания уделяют тому, что происходит в игре. Поэтому Roblox надо запретить, уверены общественники.