В России требуют запретить популярный у детей Roblox из-за извращенцев и аферистов
«Здоровое отечество» просит запретить игру Roblox из-за роста преступлений
В России требуют запретить популярную детскую игру Roblox уже второй раз за три месяца. Всё из-за роста преступлений и ситуаций, связанных с «игрушкой», пишет SHOT. В Роскомнадзор обратились глава общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская и её коллеги.
Проанализировав содержимое игры, активисты пришли к выводу, что в ней есть целый ряд рисков для детей от 3 до 15 лет. Например, из-за возможности внутренних покупок можно бесконтрольно списывать огромные суммы денег с карточек родителей. К тому же можно познакомиться с незнакомыми людьми, намерения которых могут быть совсем недобрыми. Среди других рисков: игровая зависимость, контент с насилием и нецензурной лексикой.
Общественники отмечают, что в случае надлежащего родительского контроля риски минимальны, но обеспечить его постоянно невозможно. Вопросы есть и к разработчикам, которые недостаточно внимания уделяют тому, что происходит в игре. Поэтому Roblox надо запретить, уверены общественники.
Ранее Life.ru писал, что семилетняя школьница стащила телефоны у взрослых в семье и перевела с них больше 100 тысяч рублей на онлайн-валюту в детской игре Roblox. Но робуксы для прокачки персонажа девочка не получила, потому что все деньги утекли мошенникам. Делом занялась полиция.
ТАСС / Zuma