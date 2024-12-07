На Украине готовятся уволить главу Нацбанка и зама Зеленского
Депутат Рады Дубинский заявил, что Пышного и Татарова уволят до 20 декабря
Олег Татаров и Андрей Пышный. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua, © ТАСС /AP/Jose Luis Magana
Руководитель Нацбанка Украины Андрей Пышный и замглавы офиса Владимира Зеленского Олег Татаров могут лишиться своих должностей уже в скором времени. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Всё это должно случиться до 20 декабря», — утверждает нардеп.
Ранее сообщалось, что главой будущего украинского Министерства национального единства назначен руководитель «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Такое решение приняла Верховная рада. Его кандидатуру в парламенте представил премьер-министр Денис Шмыгаль.