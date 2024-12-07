На Украине готовятся уволить главу Нацбанка и зама Зеленского

Руководитель Нацбанка Украины Андрей Пышный и замглавы офиса Владимира Зеленского Олег Татаров могут лишиться своих должностей уже в скором времени. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Всё это должно случиться до 20 декабря», — утверждает нардеп.