«Шмыгаль не объяснил, ни зачем нужно это министерство, ни почему именно Чернышов будет возглавлять его. Потужно», — прокомментировал назначение депутат Алексей Гончаренко*.

Чернышову 47 лет. Пост председателя правления национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» он занял в 2022 году, сменив на нём Юрия Витренко. Ранее занимал должности министра развития общин и территорий Украины, а также председателя Киевской областной государственной администрации.

Напомним, что в ноябре Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно документу, мобилизационный возраст снижать не планируется, однако будут разработаны контракты с мотивационным пакетом для молодёжи, не достигшей этого возраста. Зеленский также сообщил о планах создания Министерства национального единства Украины и обещал представить кандидата на пост министра до конца года. Кроме того, в марте 2025 года он пообещал провести индексацию пенсий с учетом уровня инфляции. В российском МИД план бывшего комика режима назвали программой по уничтожению народа.