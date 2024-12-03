У Зеленского выбрали главу будущего Министерства национального единства Украины
Рада назначила главу «Нафтогаза» Чернышова министром национального единства
Алексей Чернышов. Обложка © ТАСС / EPA
Главной будущего украинского Министерства национального единства назначен руководитель «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Такое решение приняла Верховная рада.
Его кандидатуру в парламенте представил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также Чернышов займёт пост вице-премьера.
«Шмыгаль не объяснил, ни зачем нужно это министерство, ни почему именно Чернышов будет возглавлять его. Потужно», — прокомментировал назначение депутат Алексей Гончаренко*.
Чернышову 47 лет. Пост председателя правления национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» он занял в 2022 году, сменив на нём Юрия Витренко. Ранее занимал должности министра развития общин и территорий Украины, а также председателя Киевской областной государственной администрации.
Напомним, что в ноябре Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно документу, мобилизационный возраст снижать не планируется, однако будут разработаны контракты с мотивационным пакетом для молодёжи, не достигшей этого возраста. Зеленский также сообщил о планах создания Министерства национального единства Украины и обещал представить кандидата на пост министра до конца года. Кроме того, в марте 2025 года он пообещал провести индексацию пенсий с учетом уровня инфляции. В российском МИД план бывшего комика режима назвали программой по уничтожению народа.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.