Страны Востока стали главными зарубежными инвесторами индустриальных парков России

В России, несмотря на уход большинства иностранных инвесторов, продолжает расти количество индустриальных парков — промышленных площадок для развития различных производств. Государство и российский бизнес оказывают резидентам всяческую поддержку. На сегодняшний день в создание инфраструктуры вложено более 400-450 млрд рублей, рассказал сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков (АИП) России Максим Паздников в интервью РИА «ФедералПресс».

«До 2022 года в индустриальных парках и особых экономических зонах действительно превалировали инвестиции иностранных компаний. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Самым активным инвестором являются российские компании», — отметил он.

Он также подчеркнул, что рост инвестиций со стороны российских компаний совсем не означает, что иностранных инвесторов в стране не осталось. По словам Паздникова, изменилась лишь их география. Если раньше основными инвесторами были страны Западной Европы и США, то сегодня деньги в развитие бизнеса вкладывают страны Востока: Турция, Китай, Юго-Восточная Азия.