Владимир Зеленский постепенно начал осознавать истину, что вернуть утраченные территории он не сможет, а заканчивать военные действия ему придётся за столом переговоров на условиях Москвы. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя интервью главы киевского режима японскому изданию.

«Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью», — пояснил Садьдо в беседе с РИА «Новости».

Губернатор уверен, что Зеленский по-прежнему является несамостоятельной фигурой в политике, полностью пребывая в зависимости от указаний своих кураторов с Запада. Более того, он потерял легитимность после отмены в стране президентских выборов, став узурпатором власти и продолжая гнать Украину к катастрофе.