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7 декабря, 09:32

Откровение Зеленского о военном поражении Украины сочли проблеском разума

Сальдо назвал «шагом к осознанию реальности» слова Зеленского о дипломатии

Владимир Зеленский постепенно начал осознавать истину, что вернуть утраченные территории он не сможет, а заканчивать военные действия ему придётся за столом переговоров на условиях Москвы. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя интервью главы киевского режима японскому изданию.

«Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью»,пояснил Садьдо в беседе с РИА «Новости».

Губернатор уверен, что Зеленский по-прежнему является несамостоятельной фигурой в политике, полностью пребывая в зависимости от указаний своих кураторов с Запада. Более того, он потерял легитимность после отмены в стране президентских выборов, став узурпатором власти и продолжая гнать Украину к катастрофе.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo признался, что у ВСУ нет сил вернуть Украине все территории. Политик считает, что необходимо прибегнуть к дипломатии, чтобы выйти из тяжёлого положения.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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