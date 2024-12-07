Смертоносный русский «квартет» направил удары возмездия на энергетику Украины

Авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия России нанесли удары по украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК. Об этом доложили Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сводке ведомства от 7 декабря.

Под огонь за минувшие сутки попали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах. А силы ПВО России сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.