Нелегал из Финляндии пробрался в Россию и чуть не замёрз насмерть

Российские пограничники нашли в Карелии еле живого обмороженного финна, который пытался проникнуть на российскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике.

На территории Муезерского района подобрали продрогшего от холода гражданина Финляндии. Ему даже потребовалась помощь врача. Оттуда нелегалу дали позвонить в финский центр неотложной помощи. Он рассказал, что находится в 15 километрах от финской границы.

«Ввиду обнаруженных у иностранца обморожений верхних и нижних конечностей, он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь», – поделились в ведомстве.

Незаконно вторгнувшемуся выписали штраф и спустя три дня передали финским пограничникам. В Финляндии его теперь подозревают в незаконном пересечении границы, о чём накануне сообщила финская пограничная охрана.