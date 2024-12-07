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7 декабря, 10:22

Нелегал из Финляндии пробрался в Россию и чуть не замёрз насмерть

Пограничники в Карелии подобрали нелегала из Финляндии, которые чуть не замёрз

Российские пограничники нашли в Карелии еле живого обмороженного финна, который пытался проникнуть на российскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике.

На территории Муезерского района подобрали продрогшего от холода гражданина Финляндии. Ему даже потребовалась помощь врача. Оттуда нелегалу дали позвонить в финский центр неотложной помощи. Он рассказал, что находится в 15 километрах от финской границы.

«Ввиду обнаруженных у иностранца обморожений верхних и нижних конечностей, он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь», – поделились в ведомстве.

Незаконно вторгнувшемуся выписали штраф и спустя три дня передали финским пограничникам. В Финляндии его теперь подозревают в незаконном пересечении границы, о чём накануне сообщила финская пограничная охрана.

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Ранее российские пограничники вернули хозяевам лайку, которая прибежала из Финляндии в Мурманскую область. Собаку приютили и накормили. К пёсику был прикреплён GPS-трекер с антенной финского производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / garpinina

Владимир Озеров
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