В Финляндии запросили пожизненное для россиянина Тордена

Обвинение в Финляндии просит приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил на Украине в 2014 году. Об этом сообщает финское агентство STT.

«Торден должен быть приговорён к пожизненному заключению», — указано в обвинительное заключении, переданном Окружным судом Хельсинки.