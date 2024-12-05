В Финляндии запросили пожизненное для россиянина Тордена
STT: Обвинение в Финляндии просит пожизненного заключения для россиянина Тордена
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Обвинение в Финляндии просит приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил на Украине в 2014 году. Об этом сообщает финское агентство STT.
«Торден должен быть приговорён к пожизненному заключению», — указано в обвинительное заключении, переданном Окружным судом Хельсинки.
Рассмотрение дела Тордена началось в четверг, 5 декабря. В рамках судебного процесса запланировано 14 заседаний, которые будут продолжаться в течение двух месяцев, до 31 января следующего года. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен в марте 2025-го.
Напомним, что Тордена задержали в конце августа 2023 года. В Финляндии его заподозрили в «террористических преступлениях, совершённых в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции Тордена и освободил его. В тот же день его задержала пограничная служба, и, спустя десять дней, россиянин был отправлен под арест. В настоящее время россиянин находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.