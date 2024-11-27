Суд Калифорнии вновь перенёс заседание по делу россиянина Александра Винника
Александр Винник. Обложка © ТАСС / Zuma / Nicolas Economou
Окончательный приговор россиянину Александру Виннику, который обвиняется в США в кибермошенничестве, будет вынесен 27 июня 2025 года. Об очередном смещении заседания по делу об отмывании денег на более поздний срок сообщил суд Северного округа штата Калифорния.
Соответствующее постановление вынесла судья Сьюзан Иллстон. Она же принимала решение и о прошлом переносе слушаний на 17 января 2025-го. Впрочем, назначенная в октябре дата тоже не подошла служителям Фемиды.
Винника арестовали в Греции по запросу американских спецслужб ещё в 2017 году. Спустя пять лет россиянина экстрадировали в США. Сначала он отказывался признавать вину, но недавно всё же сознался в содеянном и пошёл на сделку с прокуратурой. По версии следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.