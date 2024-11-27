Суд Калифорнии вновь перенёс заседание по делу россиянина Александра Винника

Окончательный приговор россиянину Александру Виннику, который обвиняется в США в кибермошенничестве, будет вынесен 27 июня 2025 года. Об очередном смещении заседания по делу об отмывании денег на более поздний срок сообщил суд Северного округа штата Калифорния.