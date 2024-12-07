Бывший пиарщик Дурова взялся за раскрутку медиапроекта волонтёров-атомщиков

Медиапроект волонтёров «Влогеры НИТИ» из Соснового Бора получает всё большую поддержку. Медиаменеджер и партнёр агентства К2, экс-пиарщик создателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин одобрил проект на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Это произошло в рамках имиджевой сессии «Как говорить о добре модно?» — совместного мероприятия государственной корпорации «Росатом» и проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Имиджевая сессия «Как говорить о добре модно?». Фото © Life.ru

Мероприятие собрало ключевых лидеров в мире медиа и стратегических коммуникаций. В обсуждении приняли участие основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок, медиаменеджер Георгий Лобушкин, сценарист и писатель Александр Цыпкин, креативный директор «Другого Дела» Иван Тристан и другие эксперты. Основной целью сессии стало обсуждение актуальности и возможностей продвижения добрых дел в современных медиа. Участники обсудили, почему позитивные инициативы зачастую остаются в тени кризисных новостей, а также как интегрировать темы добра в тренды информационного поля.

Итогом сессии стала идея по поддержке проекта волонтёров-влогеров из Соснового Бора. Константин Тюшин и Александр Шарин, сотрудники «Росатома» и участники молодёжного совета, уже несколько лет активно развивают формат медиаволонтёрства в атомной отрасли. Работая в Научно-исследовательском технологическом институте имени А.П. Александрова (НИТИ им. Александрова), они занимаются съёмкой видеосюжетов с отраслевых и федеральных мероприятий. Их работа, начавшаяся как волонтёрская инициатива, переросла в профессиональную деятельность. Лобушкин выразил желание и готовность оказать экспертную поддержку этому проекту.

Имиджевая сессия «Как говорить о добре модно?». Фото © Life.ru

«Я вижу в этой инициативе большой потенциал и считаю, что такие проекты заслуживают максимального внимания. Я обязательно окажу экспертную поддержку и постараюсь популяризировать этот проект на своём уровне. Мы уже обсудили возможные форматы и готовы приступать к реализации в 2025 году», — отметил он.

Одной из ключевых миссий форума #МЫВМЕСТЕ является реализация добрых и полезных дел здесь и сейчас. Форум создаёт пространство возможностей, где каждый участник может внести свой вклад в улучшение жизни других. В рамках выездной программы участники форума проводят акции помощи, делают полезные дела и поддерживают тех, кто в этом особенно нуждается. Звёзды, представители органов власти и бизнеса также принимают участие в акции «Ёлка желаний», исполняя мечты детей, что делает форум по-настоящему значимым событием для многих семей.