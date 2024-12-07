Судно с ракетами NASAMS сломалось у берегов Норвегии, военный груз охраняет армия

Судно Finlandia Seaways, на котором в Польшу плыли зенитные ракеты NASAMS, село на мель в проливе Кармсунн в Норвегии. Об этом сообщает издание Вооруженных сил Королевства Forsvarets Forum со ссылкой на представителя Оперативного командования норвежских ВС Ханне Олафсен.

В материале сказано, что судно потрепало в результате инцидента, поэтому доставка груза задержится. Норвегия хотела перебросить в Польшу около сотни своих солдат, отправив с ними ракетные комплексы NASAMS и истребители F-35. Они должны были следить за безопасностью аэропорта Жешувы.

«Норвежские Вооружённые силы создали временную военную запретную зону совместно с полицией для защиты военной техники», – рассказала журналистам Олафсен.

По её словам, сейчас стороны размышляют над альтернативными путями доставки груза в Польшу. Судно получило повреждения руля направления и гребного винта, его отбуксировали к острову Хусой.