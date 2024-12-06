Слова Лаврова в ОБСЕ вынудили норвежского министра поклясться поддерживать Украину до конца

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде впал в бешенство после выступления главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ и призвал Запад ещё разок сплотиться и помогать Украине, пока та «не победит». Заявление норвежского дипломата опубликовали на сайте правительства страны.

По его словам, никому не удастся заговорить зубы Западу, который «прекрасно знает», что на самом деле происходит. Эйде воспользовался возможностью сказать, что Россия якобы «не уважает территориальную целостность других стран».