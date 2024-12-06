Слова Лаврова в ОБСЕ вынудили норвежского министра поклясться поддерживать Украину до конца
Глава МИД Норвегии призвал помочь Украине победить после речи Лаврова на ОБСЕ
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде впал в бешенство после выступления главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ и призвал Запад ещё разок сплотиться и помогать Украине, пока та «не победит». Заявление норвежского дипломата опубликовали на сайте правительства страны.
По его словам, никому не удастся заговорить зубы Западу, который «прекрасно знает», что на самом деле происходит. Эйде воспользовался возможностью сказать, что Россия якобы «не уважает территориальную целостность других стран».
«Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы – многие страны, которые поддерживают Украину в её героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — сказал норвежский политический деятель.
Интересно, что же за великие ценности есть у Европы, ради которых Киев подталкивают снизить мобилизационный возраст, начав призывать на фронт 18-летних парней. Неужели в этих европейских идеалах столько всего потрясающего, что Украина должна заставить всех мужчин воевать за них, несмотря на то, что, по оценкам украинской стороны, у ВСУ количество погибших уже перевалило за сотню тысяч. Банковая считает, что игра стоит свеч, однако сами украинцы с этим согласятся едва ли.
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