Диджитал-продюсер Кирилл Диденок поддержит волонтёрский проект из Озёрска
Кирилл Диденок. Обложка © Предоставлено Life.ru
Инклюзивный проект из атомного города Озёрска в Челябинской области решил поддержать диджитал-продюсер и основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок. Об этом он заявил на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Своё решение продюсер озвучил в имиджевой сессии «Как говорить о добре модно?». Мероприятие организовали госкорпорация «Росатом» и проект «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Обложка © Предоставлено Life.ru
«Для нас важно, чтобы наши действия непрерывно приносили реальную пользу обществу и делали мир лучше, поэтому мы с радостью поддержим инициативу Валерии Созыкиной в медиаполе в наступающем 2025 году», — сказал Кирилл Диденок.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Обложка © Предоставлено Life.ru
Всего данная имиджевая сессия собрала ключевых лидеров в мире медиа и стратегических коммуникаций. Помимо Диденка, в обсуждении приняли участие медиаменеджер Георгий Лобушкин, сценарист и писатель Александр Цыпкин, креативный директор «Другого дела» Иван Тристан и другие эксперты.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Обложка © Предоставлено Life.ru
Главной целью сессии было обсудить значимость и перспективы продвижения добрых дел в современных медиа. Участники проанализировали, почему позитивные инициативы часто оказываются незамеченными на фоне кризисных новостей, а также рассмотрели способы интеграции тем добра в актуальные информационные тренды.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Обложка © Предоставлено Life.ru
Ранее сообщалось, что в форуме #МЫВМЕСТЕ с 5-го по 7 декабря примут участие более 20 тысяч волонтёров из 40 стран. Программу проводят в московском ЦВЗ «Манеж». Всего в текущем году заявки на участие в премии подали более 49 тысяч человек из 142 стран.