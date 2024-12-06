Мурашко на форуме #МЫВМЕСТЕ рассказал о движении волонтёров-медиков

Свыше 700 волонтёров-медиков оказывают помощь жителям Курской области. Также медицинские добровольцы активно пропагандируют донорство и сами сдают кровь. Об этом на проходящем в Манеже форуме #МЫВМЕСТЕ сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Сообщество волонтёров-медиков сегодня расширяется, рассказал Мурашко. По его словам, на сегодняшний день более 180 тысяч человек представляют движение во всех субъектах Российской Федерации. Студенты медики-волонтёры работают в красных зонах, оказывают помощь на дому, доставляют продукты, принимают звонки на горячих линиях и выполняют множество других важных задач. Когда их помощь потребовалась в условиях СВО, добровольцы вновь пришли на выручку.