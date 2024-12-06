Мурашко на форуме #МЫВМЕСТЕ рассказал о движении волонтёров-медиков
Мурашко: Более 700 медиков-волонтёров работают в Курской области
Свыше 700 волонтёров-медиков оказывают помощь жителям Курской области. Также медицинские добровольцы активно пропагандируют донорство и сами сдают кровь. Об этом на проходящем в Манеже форуме #МЫВМЕСТЕ сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко о работает медиков-волонтёров в Курской и Белгородской областях. Видео © Life.ru
Сообщество волонтёров-медиков сегодня расширяется, рассказал Мурашко. По его словам, на сегодняшний день более 180 тысяч человек представляют движение во всех субъектах Российской Федерации. Студенты медики-волонтёры работают в красных зонах, оказывают помощь на дому, доставляют продукты, принимают звонки на горячих линиях и выполняют множество других важных задач. Когда их помощь потребовалась в условиях СВО, добровольцы вновь пришли на выручку.
«В Курске более 700 волонтёров-медиков, студентов которые ежедневно помогают нашим медицинским работникам. В Белгородской области тоже активно помогают волонтёры-медики — студенты высших учебных заведений и средних специальных. Также хочу отметить: волонтёры-медики очень активны в пропаганде донорства и являются сами донорами крови», — напомнил министр.
Ранее Life.ru сообщал, что на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» глава РФ Владимир Путин вручил орден Мужества директора Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко. 16 августа он вместе с двумя товарищами помогали эвакуировать мирных жителей Курской области в пункты временного размещения. Их машина попала под украинский обстрел — друзья Фёдора погибли, сам он был ранен.
ТАСС / Сергей Мальгавко