В MI5 отказались от борьбы с терроризмом из-за нехватки ресурсов и обвинили в этом Россию

Британская служба контрразведки MI5, которая была создана как контртеррористическое ведомство, чтобы предотвращать возникающие внутри страны угрозы, из-за нехватки средств отказалась от борьбы с терроризмом и направила свои ресурсы на борьбу с внешними противниками, в частности — с Россией. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на слова руководителя службы Кена Маккалума.

«MI5 вынуждена «сокращать» свой фокус на контртерроризме, чтобы справляться с растущей угрозой со стороны России и других враждебных государств», — приводятся слова главы службы в материале.

Издание привело выдержку из подкаста Маккалума с уходящим в этом году в отставку секретарём британского кабмина Саймоном Кейсом, где руководитель MI5 заявляет, что его ведомство ограничено в средствах. Он добавил, что из-за действий «враждебных стран», к которым причислил Россию, Китай и Иран, ведомство было вынуждено принимать «неудобные решения». А ещё глава MI5 сказал, что в течение 20-30 последних лет служба «отдыхала» от борьбы крупных игроков на политической арене, но теперь наступила другая ситуация.

«В последние годы нам пришлось сделать несколько неудобных выборов: как мы можем немного сократить объём наших ресурсов, которые мы тратим на борьбу с терроризмом, чтобы быть готовыми встретить эти более масштабные и более сложные, в некоторых отношениях, угрозы со стороны национальных государств», — объяснил Маккалум.