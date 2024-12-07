Ротенберг вложит ₽15 млрд на новые отели на месте санатория «Жемчужина» в Ялте

В Ялте возведут современный гостиничный комплекс «Рахиль» на месте бывшего санатория «Жемчужина». Работы планируется завершить к 2027 году. Инвестором выступил российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. По предварительным оценкам, строительство обойдётся в 15 миллиардов рублей. О реализации проекта рассказал РБК сам предприниматель.

Предполагается, что будут возведены два новых отеля — пятизвёздочный на 180 номеров и четырёхзвездочный на 140 номеров. Комплекс сможет принимать до 100 тысяч туристов ежегодно. Территория также вместит банкетные и бизнес-залы, четыре ресторана и медицинский центр. Отельный комплекс получит название «Рахиль», по имени матери Ротенберга. Для компании бизнесмена «Визант Групп» это не первый проект в сфере туризма в Крыму. Так, организация уже управляет пятью санаториями на полуострове.

Старое здание «Жемчужины» ушло с торгов в 2018 году по цене в 529 миллионов рублей. Место примечательно тем, что находится рядом с исторической достопримечательностью — замком «Ласточкино гнездо». По задумке всё здание сносить не будут, часть корпусом предстоит реконструировать. Ротенберг заверил, что основной идеей строительства станет достижение гармонии с окружающим ландшафтом. Все постройки на территории комплекса будут малоэтажными и не должны «подавлять» историческую и природную красоту места, отметил инвестор. Финальная работа над визуализацией проекта скоро завершится, добавил он. Акцент будет сделан и на пешеходном мосту к «Ласточкиному гнезду».

«Появятся новые точки притяжения, открытые для свободного посещения, — создадим новые зоны отдыха и смотровую площадку, откуда будут открываться красивые виды на «Ласточкино гнездо», — пояснил Ротенбег.