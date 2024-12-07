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7 декабря, 13:10

Житель Ленобласти похитил экс-возлюбленную и запер в авто, чтобы залезть в её телефон

В Гатчинском районе полиция поймала мужчину, похитившего бывшую сожительницу

В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, похитившего свою бывшую сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

«Поступила информация из следственных органов о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ <...> в отношении 41-летнего жителя деревни Мины Гатчинского района. Он подозревается в том, что 1 декабря около полуночи в своём автомобиле «Рено» у дома 11 по улице Школьной в деревне Мины Гатчинского района, введя в заблуждение бывшую свою 37-летнюю сожительницу, вывез её насильно за деревню Красницы Гатчинского района», — сказано в публикации.

Остановив автомобиль, подозреваемый ударил свою заложницу, отобрал у неё телефон и начал копаться в нём, чтобы найти какую-то личную информацию. После этого он отвёз женщину к её дому, но из салона выпускать не стал, а оставил сидеть взаперти. К счастью, женщина смогла вылезти из машины через окно и сообщила о случившемся в полицию. Похитителя задержали 6 декабря в посёлке Вырица в Гатчинском районе в ходе розыска.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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