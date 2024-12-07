Житель Ленобласти похитил экс-возлюбленную и запер в авто, чтобы залезть в её телефон
В Гатчинском районе полиция поймала мужчину, похитившего бывшую сожительницу
В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, похитившего свою бывшую сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
«Поступила информация из следственных органов о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ <...> в отношении 41-летнего жителя деревни Мины Гатчинского района. Он подозревается в том, что 1 декабря около полуночи в своём автомобиле «Рено» у дома 11 по улице Школьной в деревне Мины Гатчинского района, введя в заблуждение бывшую свою 37-летнюю сожительницу, вывез её насильно за деревню Красницы Гатчинского района», — сказано в публикации.
Остановив автомобиль, подозреваемый ударил свою заложницу, отобрал у неё телефон и начал копаться в нём, чтобы найти какую-то личную информацию. После этого он отвёз женщину к её дому, но из салона выпускать не стал, а оставил сидеть взаперти. К счастью, женщина смогла вылезти из машины через окно и сообщила о случившемся в полицию. Похитителя задержали 6 декабря в посёлке Вырица в Гатчинском районе в ходе розыска.
Ранее в управлении ФССП по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге приставам удалось найти похищенного 4-летнего ребёнка и вернуть его маме. На Урале мальчик оказался после того, как его из Калининграда выкрал собственный отец.
Life.ru