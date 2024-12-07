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Регион
7 декабря, 12:48
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Думали, беспилотник: На камеру попало падение горящего «‎Воронежского Икара» с неба

В Воронеже на машину с 19 этажа упал горящий мужчина

В Воронеже объятый пламенем местный житель в час ночи, как астероид, рухнул на крышу машины во дворе с высоты 19 этажа. Видео опубликовали местные телеграм-каналы.

Момент падения мужчины. Видео © Telegram / Типичный Воронеж

Гравитация не оставила ему никаких шансов на выживание, а огонь с тела перекинулся на автомобиль, который в итоге весь обгорел. Местные жители сперва приняли мужчину за сбитый беспилотник, но уже при близком рассмотрении поняли, что ошиблись. Установлением обстоятельств трагедии занялись правоохранители, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Следователями устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружено в Ленинском районе города Воронежа», — рассказали в ведомстве.

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Telegram / Типичный Воронеж

Владимир Озеров
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