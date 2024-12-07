В Одинцово 53-летняя консьержка совратила 13-летнего мальчика
В городе Одинцове Московской области 53-летняя консьержка совратила 13-летнего школьника. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
По информации наших коллег, всё случилось несколько дней назад. Уроженка Башкортостана, много раз отправляла 13-летнему парню интимные сообщения, и в конце концов привела его к себе в консьержную, где у них произошёл половой акт. Помещение находилось в том же доме, где живёт мальчик. Женщина — вдова и устроилась консьержкой для подработки. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как бывшего замглавы Центра для осиротевших детей в Колпино Германа Белякова заключили под стражу до 10 января. Арестованный подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков. Он себя виновным не признаёт.
ТАСС / Валерий Шарифулин