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7 декабря, 13:57

В Одинцово 53-летняя консьержка совратила 13-летнего мальчика

В городе Одинцове Московской области 53-летняя консьержка совратила 13-летнего школьника. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

По информации наших коллег, всё случилось несколько дней назад. Уроженка Башкортостана, много раз отправляла 13-летнему парню интимные сообщения, и в конце концов привела его к себе в консьержную, где у них произошёл половой акт. Помещение находилось в том же доме, где живёт мальчик. Женщина — вдова и устроилась консьержкой для подработки. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как бывшего замглавы Центра для осиротевших детей в Колпино Германа Белякова заключили под стражу до 10 января. Арестованный подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков. Он себя виновным не признаёт.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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