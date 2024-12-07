В Одинцово 53-летняя консьержка совратила 13-летнего мальчика

По информации наших коллег, всё случилось несколько дней назад. Уроженка Башкортостана, много раз отправляла 13-летнему парню интимные сообщения, и в конце концов привела его к себе в консьержную, где у них произошёл половой акт. Помещение находилось в том же доме, где живёт мальчик. Женщина — вдова и устроилась консьержкой для подработки. Правоохранители возбудили уголовное дело.