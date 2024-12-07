Устроила себе праздник: Журналистка из Казани встретит Новый год в СИЗО из-за сообщений о теракте

Казанская журналистка встретит Новый год в СИЗО. Гузель Касимова находится за решёткой из-за ложных сообщений о теракте, сообщает Mash Iptash.

Ещё 20 ноября представительница СМИ улетела в Черкесск. Своей 18-летней дочке она сказала, что отправляется в командировку. Однако на самом деле Касимова ходила по городу и расклеивала листовки с предупреждением о якобы готовящемся теракте.

В итоге журналистка перестала выходить на связь. Как оказалось, её задержали сотрудники УФСБ и ЦПЭ за распространение заведомо ложной информации. Активистку оставили под стражей до 22 января. Её дочь находится то под контролем подруги Гузель, то живёт самостоятельно.