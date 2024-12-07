Окружение Зеленского назвали «террариумом единомышленников», жаждущим лишь наживы

Владимир Зеленский за время своего президентства успел вступить в конфликт со всеми политиками на Украине. А тем, кто остался, просто выгодно находиться рядом с ним. Таким мнением поделился политолог Юрий Кот в эфире радио «Комсомольская правда».

«Те, кто с ним остался, — это не друзья, не соратники, это террариум единомышленников, и мысль у них одна — своровать как можно больше денег», — заявил эксперт.

Он добавил, что Зеленского открыто критикуют даже депутаты из партии «Слуга народа». Ряд других несогласных с политикой президента Украины нардепов сейчас находятся в СИЗО.