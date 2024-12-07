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7 декабря, 17:19

Окружение Зеленского назвали «террариумом единомышленников», жаждущим лишь наживы

Политолог Кот: Рядом с Зеленским остались люди, желающие украсть побольше денег

Владимир Зеленский за время своего президентства успел вступить в конфликт со всеми политиками на Украине. А тем, кто остался, просто выгодно находиться рядом с ним. Таким мнением поделился политолог Юрий Кот в эфире радио «Комсомольская правда».

«Те, кто с ним остался, — это не друзья, не соратники, это террариум единомышленников, и мысль у них одна — своровать как можно больше денег», — заявил эксперт.

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Он добавил, что Зеленского открыто критикуют даже депутаты из партии «Слуга народа». Ряд других несогласных с политикой президента Украины нардепов сейчас находятся в СИЗО.

Ранее Life.ru писал, что на Украине Зеленского признали рекордсменом по коррупции среди всех президентов. Сообщается, что из каждой госструктуры в офис главы киевского режима поступают десятки миллионов долларов в месяц. Только Одесская область ежемесячно наполняет карманы украинского лидера от 10 до 15 млн долларов. Эти средства получены на фоне войны и за счёт жизней украинцев.

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Алёна Зиновьева
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