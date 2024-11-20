Может, и не наркоман: Наркологи отказались подтверждать диагноз Зеленского

Нельзя стопроцентно утверждать, что человек является наркоманом, без необходимых обследований. Об этом заявил Инфо24 психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин, комментируя заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что Владимир Зеленский принимает наркотики.

«Очень сложно давать какие-то комментарии и ставить диагнозы, когда у тебя пациент не в кабинете. Здесь вопрос про поступки, действия, которые сочетаются, как называется это в психиатрии, наркологии, с хабитусом человека. Его внешние характеристики, его речь, его разговор, его поведение, его поступки и так далее», — объяснил врач.