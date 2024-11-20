Может, и не наркоман: Наркологи отказались подтверждать диагноз Зеленского
Нарколог Каторгин: Нельзя утверждать, что Зеленский наркоман, только по его виду
Нельзя стопроцентно утверждать, что человек является наркоманом, без необходимых обследований. Об этом заявил Инфо24 психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин, комментируя заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что Владимир Зеленский принимает наркотики.
«Очень сложно давать какие-то комментарии и ставить диагнозы, когда у тебя пациент не в кабинете. Здесь вопрос про поступки, действия, которые сочетаются, как называется это в психиатрии, наркологии, с хабитусом человека. Его внешние характеристики, его речь, его разговор, его поведение, его поступки и так далее», — объяснил врач.
Той же точки зрения придерживается его коллега, врач-нарколог Руслан Исаев. Эксперт считает, что утверждать, что Зеленский наркоман, будет некомпетентно. Чтобы вынести такой вердикт, нужны дополнительные химические тесты и оценки его внешнего вида и поведения, подчеркнул медик.
Стоит отметить, что Захарова не раз называла Зеленского наркоманом. Однажды она обвинила его в употреблении наркотиков после заявления президента Украины о том, что он хочет сделать ядерную бомбу. Накануне дипломат сочла главу киевского режима «нариком», комментируя его план мира, план победы и стойкости. Также Зеленского назвал «просроченным наркоманом» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. В целом Зеленского уже давно подозревают в употреблении запрещённых веществ, однако официальных доказательств, что у него есть зависимость, не было.
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