"Просроченный наркоман": Соратник Кадырова предрёк Зеленскому незавидный конец
Алаудинов допустил, что Зеленского в скором времени могут убить его же "хозяева"
Владимир Зеленский в ближайшее время может умереть от рук "хозяев", считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Просроченный наркоман, который может вот таким образом уничтожать украинский народ и совершать такое действо против мирного населения, его нормальным может считать только такой же человек, который равен ему. Даже не человек, а такое же животное, как он, — сказал военный в эфире телеканала "Россия 1".
Он выразил надежду, что попавшись в руки российских бойцов, Зеленского повесят "как подлую фашистскую тварь". Однако по мнению Алаудинова, до трибунала лидер киевского режима может не дожить, так как его убьют "хозяева".
Ранее командир "Ахмата" заявил, что переговоров, где Зеленский после атаки на Курскую область сможет поставить ультиматум РФ, не будет. К слову, Россия уже отказалась брать в расчёт предложение нелегитимного лидера киевского режима о диалоге. Алаудинов также заверял, что целью ВСУ был не только Курская область. Как сообщал Life.ru, бои в приграничье продолжаются до сих пор. Враг потерял около 2,3 тысячи военнослужащих, в том числе и иностранных наёмников, которые, по словам соратника Кадырова, участвовали в наступлении.
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