"Просроченный наркоман": Соратник Кадырова предрёк Зеленскому незавидный конец

"Просроченный наркоман, который может вот таким образом уничтожать украинский народ и совершать такое действо против мирного населения, его нормальным может считать только такой же человек, который равен ему. Даже не человек, а такое же животное, как он, — сказал военный в эфире телеканала "Россия 1".