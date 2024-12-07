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7 декабря, 15:41

Стеклянный стакан лопнул во рту трёхлетнего мальчика в ресторане в Петербурге

В премиальном ресторане морепродуктов La Maree в Санкт-Петербурге стеклянный стакан лопнул у трёхлетнего мальчика во рту. Всё случилось на Суворовском проспекте, сообщает Mash на Мойке.

За ребёнком в заведении никто не следил, родители наслаждались обедом. В один момент мальчик прокусил посуду, и стакан раскололся. Куски стекла остались во рту ребёнка.

К счастью, мальчик не успел проглотить осколки. Их быстро извлекли изо рта. Медицинская помощь не понадобилась.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России очень часто куски стекла попадают в организм к людям. И если одним везёт и всё заканчивается хорошо, то вторых оперируют, как произошло с 37-летним пациентом королёвской больницы. Мужчина часто жаловался на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью. В итоге врачи провели операцию и вытащили осколок стекла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tapati Rinchumrus

Наталья Афонина
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