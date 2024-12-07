От 25 тысяч за жизнь: Командиры ВСУ обирают бойцов, угрожая срочно отправить на «передок»

Командиры ВСУ требуют от военнослужащих сдавать деньги «в общую кассу», угрожая отправить на передовую тех, кто откажется. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход.

Украинский нардеп Анна Скороход заявила, что командиры ВСУ обирают собственных бойцов. Видео © TikTik / Защитники Украины

«Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения за то, что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы, если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен, то сейчас это от 25 тысяч. А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжёлую позицию. Не факт, что ты оттуда вернёшься», — заявила парламентарий.

Скороход подчеркнула, что при этом ни одна из защищающих военнослужащих инициатив, которые предлагала следственная комиссия Верховной рады, не была принята.