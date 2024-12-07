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7 декабря, 13:35

Лавров встретился с эмиром Катара на форуме в Дохе

Сергей Лавров в Катаре. Фото © Telegram / МИД России

Сергей Лавров в Катаре. Фото © Telegram / МИД России

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Дохийского форума в катарской столице. Политики обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес, рассказала канцелярия главы арабского государства.

«В ходе встречи были рассмотрены отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития», — сказано в тексте заявления канцелярии.

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Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Катар, чтобы принять участие 22-м Дохийском форуме. Ожидается, что там, помимо всего прочего, пройдёт встреча стран астанинского формата, где обсудят ситуацию в Сирии.

Владимир Озеров
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