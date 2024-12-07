Лавров встретился с эмиром Катара на форуме в Дохе
Сергей Лавров в Катаре. Фото © Telegram / МИД России
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Дохийского форума в катарской столице. Политики обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес, рассказала канцелярия главы арабского государства.
«В ходе встречи были рассмотрены отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития», — сказано в тексте заявления канцелярии.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Катар, чтобы принять участие 22-м Дохийском форуме. Ожидается, что там, помимо всего прочего, пройдёт встреча стран астанинского формата, где обсудят ситуацию в Сирии.