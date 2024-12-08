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8 декабря, 12:20

Москвичка превратила свою двушку в «гетто» для 80 кошек

В Москве прокуратура подала в суд на женщину, поселившую в квартире 80 кошек

Кошатница из Москвы. Обложка © Telegram / SHOT

Кошатница из Москвы. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве женщина поселила в своей квартире около 80 кошек. Соседи жалуются на жуткую вонь, а ещё переживают за питомцев, которые выглядят нездорово, проживают в душной маленькой двушке на 55 квадратных метрах и плохо питаются. Об этом пишет SHOT.

Как рассказали жильцы многоэтажки, любительница кошек и её мать устроили «приют» в своём жилище около 20 лет назад. Всё это время квартира пополнялась новыми обитателями. Сейчас кошатница отказывается называть точное число питомцев. По словам соседей, их как минимум 80. Заводчица давно проживает в другом месте, а в квартиру приходит только проверить и покормить хвостатых.

В своё жилище женщина никого не пускает, а с жильцами старается не пересекаться. Как выяснилось, у неё также накопился долг по коммунальным платежам — более 400 тысяч рублей. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что норма концентрации аммиака в воздухе межквартирного холла превышена в 27,5 раза, что опасно для здоровья. Прокуратура направила в суд иск к хозяйке квартиры о запрете содержания питомцев. Соседи предлагают кастрировать котиков, вызвать зоозащитников и пристроить их в приюты.

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Ранее в округе Эскамбия, штат Флорида, сержант Меридет Роберсон проявила выдающуюся смелость, спасая котёнка, застрявшего в канализационной трубе. Инцидент произошёл недалеко от регионального центра содержания несовершеннолетних правонарушителей. Спасённый малыш, получивший имя Пайпс, был передан ветеринару для осмотра.

Татьяна Миссуми
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